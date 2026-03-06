Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ ANKARA EK KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 270 konutun hak sahipleri belli oldu! TOKİ Ankara Merkez ek kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ Ankara ek kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: TOKİ Ankara Merkez 270 konut ek kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ Ankara kura çekimi 3 Mart 2026 tarihinde yapıldı. Ancak Merkez ilçeleri için gerçekleştirilen kura çekilişi sırasında sistemden kaynaklanan bir teknik aksaklık yaşandı. İnceleme sonucunda 497 hak sahibinin eksik belirlendiği tespit edildi. 227 şehit yakını ve gazi doğrudan hak sahibi olarak sisteme tanımlanırken, kalan 270 konut için ek kura çekimi yapıldı. Peki TOKİ Ankara Merkez ek kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 6 Mart 2026 TOKİ Ankara ek kura sonuçları sorgulama ekranı...

        Giriş: 06.03.2026 - 11:18
        Yüzyılın Konut Projesi’nde Ankara kurası, 3 Mart’ta gerçekleştirildi. Ancak Merkez ilçeleri için yapılan çekiliş sırasında teknik aksaklık yaşandığı tespit edildi. İnceleme sonucunda 497 hak sahibinin eksik belirlendiği açıklandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 227 şehit yakını ve gazinin doğrudan hak sahibi olduğunu, kalan 270 konut için ise yeniden kura çekileceğini duyurdu. 270 hak sahibi 6 Mart'ta çekilen kura ile belirlendi. Peki, TOKİ Ankara Merkez ek kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2026 TOKİ Ankara ek kura sonuçları sorgulama ekranı…

        TOKİ'DEN ANKARA İÇİN EK KURA AÇIKLAMASI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara Merkez ilçeleri için gerçekleştirilen kura çekilişinde, sistem kaynaklı bir hata nedeniyle eksik belirlenen hak sahiplerine ilişkin açıklama yaptı.

        TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 3 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen "Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780/500000 Sosyal Konut Projesi Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi" sonuçlarının incelendiği belirtildi.

        SİSTEM KAYNAKLI HATA TESPİT EDİLDİ

        İnceleme sonucunda, kura çekilişi sırasında sistemden kaynaklanan bir teknik aksaklık nedeniyle 497 hak sahibinin eksik belirlendiği tespit edildi. Mağduriyet yaşanmaması adına gerekli adımların ivedilikle atıldığı ifade edildi.

        Eksik belirlenen 497 kişilik kontenjanın 227’sinin "Şehit Yakını ve Gazi" kategorisinde olduğu açıklandı. İlgili kategoriye ayrılan özel kontenjan usulleri gereği, bu gruptaki 227 vatandaşın herhangi bir yeni kuraya gerek kalmaksızın doğrudan hak sahibi olarak sisteme tanımlandığı bildirildi.

        Sistem hatasından etkilenen diğer 270 hak sahibinin belirlenmesi için ise ek bir kura çekilişi düzenleneceği duyuruldu. Konuya ilişkin TOKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        ‘’Kalan 270 adet hak sahipliği için hak sahibi belirleme kura çekilişi, 06 Mart 2026 tarihinde saat 10:00'da İdaremizin YouTube hesabı üzerinden canlı yayımlanacak kura ile gerçekleştirilecektir.’’

        Vatandaşların çekilişi şeffaflık ilkesi gereği çevrim içi ortamda takip edebileceği, kura sonuçlarının ise çekilişin ardından E-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabileceği kaydedildi.

        TOKİ ANKARA MERKEZ EK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

        TOKİ Ankara Merkez ek kura çekilişi, 6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştirildi.

        Noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile 270 konutun hak sahipleri belirlendi.

        Hak sahibi belirleme kurası, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ ANKARA MERKEZ EK KURA ÇEKİLİŞİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ ANKARA MERKEZ EK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Ankara Merkez ek kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        ANKARA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Ankara’nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde toplam 31 bin 73 konut inşa edecek.

        Proje kapsamında Ankara'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

        Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780

        Sincan Temelli 4000

        Akyurt 150

        Ayaş 150

        Bala 110

        Beypazarı 750

        Çamlıdere 200

        Çubuk 500

        Elmadağ 500

        Evren 41

        Güdül 142

        Haymana 150

        Kahramankazan 300

        Kalecik 150

        Kızılcahamam 150

        Nallıhan 200

        Nallıhan Çayırhan 100

        Polatlı 1500

        Şereflikoçhisar 200

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
