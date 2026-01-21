Yüzyılın Konut Projesi ile birlikte Türkiye genelinde 500 bin konut hayata geçiriliyor. Her hafta kura takvimi güncellenirken Ankara kurasının tarihi araştırılıyor. TOKİ Ankara kurası sonucunda 31 bin 73 konut sahiplerini bulacak. Kura süreci TOKİ’nin resmi YouTube kanalından anbean yayınlanacak. Peki, TOKİ Ankara kurası hangi gün yapılacak, ilçe kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte tüm ayrıntılar....