TOKİ'nin 500 bin konut projesi kapsamında Ankara kurası tarihi merak ediliyor. Ülke genelinde devam eden kuralar sonucunda binlerce konut sahiplerini buluyor. Ankara'da yapılacak kura ile 31 bin 73 konut hayata geçirilecek. Bu doğrultuda "TOKİ Ankara kurası ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?" soruları gündeme geldi. İşte tüm detaylar haberimizde...
TOKİ ANKARA’DA 31 BİN 73 KONUT İNŞA EDİYOR
Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye genelinde 500 bin konut inşa ediliyor. Proje kapsamında Ankara’da 31 bin 73 konut hayata geçirildi.
Ankara merkez ve ilçelerinde yer alan konutlar kura sonucunda sahiplerini bulucak.
TOKİ ANKARA KURASI NE ZAMAN?
500 bin konut projesi doğrultusunda TOKİ Ankara kurası tarihi hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.
TOKİ, kura sürecini resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlayacak.
TOKİ ANKARA KURASI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ya da e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.
İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?
TOKİ Ankara’da yapılacak 31 bin 73 konut kapsamında ilçe kontenjan dağılımı şöyle:
Ankara merkezde 21 bin 780 (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan),
Akyurt’ta 150,
Ayaş’ta 150,
Bala’da 110,
Beypazarı’da 750,
Çamlıdere’de 200,
Çubuk’ta 500,
Elmadağ’da 500,
Evren’de 41,
Güdül’de 142,
Haymana’da 150,
Kahramankazan’da 300,
Kalecik’te 150,
Kızılcahamam’da 150,
Nallıhan’da 300,
Polatlı’da 1.500,
Sincan'da 4 bin,
Şereflikoçhisar’da 200 konut inşa edilecek.
TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.