TOKİ arsa kura çekimi sonuçları için geri sayım sona erdi. 81 ilimizde toplamda 1 milyon arsa hak sahiplerinin olacak. TOKİ arsa ilk etap kura takvimi ile 18.999 hisse ve parselin kura çekim tarihleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ arsa kura çekiliş tarihlerini duyurdu. İşte 2023 TOKİ kura tarihleri...