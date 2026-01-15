TOKİ Artvin kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Artvin 1020 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Açıklanan takvime göre sıra Artvin'e geldi. Artvin'de inşa edilecek 1020 konut için hak sahipliği belirleme kurası 15 Ocak Perşembe bugün yapılacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, ''TOKİ Artvin kura çekimi saat kaçta başlayacak, canlı yayın nereden izlenir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Noter huzurunda yapılacak kura TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Artvin kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte 15 Ocak 2026 TOKİ Artvin kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...
Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Artvin’de kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Artvin kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Artvin kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Artvin kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ ARTVİN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Artvin kura çekimi, 15 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Saat 13.00'te başlayacak çekiliş, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.
TOKİ ARTVİN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Artvin kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Artvin kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evlerin hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
ARTVİN’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Artvin’in Merkez, Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde toplam 1020 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 400
Ardanuç 150
Arhavi 80
Kemalpaşa 100
Murgul 40
Şavşat 150
Yusufeli 100
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.