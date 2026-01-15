Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 1020 sosyal konut TOKİ Artvin kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl sorgulanır?

        TOKİ Artvin kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Artvin 1020 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün Artvin için kura çekimi yapıldı. Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan çekiliş noter huzurunda gerçekleştirildi. Böylece şehirde inşa edilecek 1020 sosyal konut için hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Artvin kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 15 Ocak 2026 TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 15:22 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:22
        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kurası çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Artvin’de kura çekimi gerçekleştirildi. Artvin’in Merkez, Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde toplam 1020 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Artvin kura sonuçları TOKİ’nin resmi adresi veya e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        TOKİ ARTVİN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Artvin kura çekimi, 15 Ocak 2026 Perşembe günü Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı.

        Saat 13.00'te başlayan hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi.

        TOKİ ARTVİN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Artvin kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ ARTVİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Artvin kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evlerin hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        ARTVİN’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Artvin’in Merkez, Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde toplam 1020 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 400

        Ardanuç 150

        Arhavi 80

        Kemalpaşa 100

        Murgul 40

        Şavşat 150

        Yusufeli 100

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
