Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ BARTIN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 1620 konut TOKİ Bartın kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Bartın kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Bartın 1620 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        31 Ocak 2026 Cumartesi günü Bartın'da TOKİ kura heyecanı yaşandı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Bartın'da inşa edilecek 1620 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Peki, TOKİ Bartın kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 31 Ocak 2026 TOKİ Bartın kura sonuçları sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 14:08 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Bartın etabının kura heyecanı sona erdi. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası 31 Ocak 2026 Cumartesi günü çekildi. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 1620 konutun asil ve yedek listeleri belli oldu. TOKİ Bartın kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 31 Ocak 2026 TOKİ Bartın kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ BARTIN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Bartın kura çekimi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu’nda yapıldı.

        Saat 11.00'de başlayan hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi.

        3

        TOKİ BARTIN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Bartın kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ BARTIN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ BARTIN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Bartın kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ BARTIN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ BARTIN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        BARTIN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Bartın’ın Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde toplam 1620 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 600

        Merkez Hasankadı 40

        Merkez Kozcağız 250

        Amasra 200

        Kurucaşile 80

        Ulus 200

        Ulus Abdipaşa 100

        Ulus Kumluca 150

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası