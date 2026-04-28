Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ başvuru para iadesi sorgulama: TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti ne zaman, nereye yatırılacak, başvuru parası nasıl iade edilecek?

        TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin konut projesinde kura süreci tamamlandı. Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen çekilişlerle birlikte hak sahipleri belirlenirken, son olarak İstanbul kuralarının da tamamlanmasıyla süreç resmen sona erdi. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak sahibi olamayan ya da başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar gözünü iade sürecine çevirdi. Başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL'lik ücretin nasıl hesaplara geri yatacağı merak konusu oldu. Peki, TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek, ödemeler hangi banka hesaplarına yatırılacak? İşte sürece dair merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ tarafından yürütülen 500 bin konut projesinde kura süreci tamamen sona erdi. Aralık ayından bu yana Türkiye genelinde gerçekleştirilen çekilişlerle tüm illerde hak sahipleri belirlenirken, son olarak İstanbul’da yapılan kura çekimiyle birlikte 500 bin konutun tamamı için süreç resmen tamamlandı. Kura sonuçlarının netleşmesiyle birlikte, hak sahibi olamayan vatandaşlar için para iadesi süreci de gündeme geldi. Başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL’lik ücreti hak sahibi olamayan vatandaşlara geri ödenecek. Peki, TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek, ödemeler hangi banka hesaplarına yatırılacak ve para iadesi nasıl alınacak? İşte tüm detaylar…

        2

        TOKİ PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesine başvuran ancak kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara, yatırdıkları başvuru bedeli geri ödenecek.

        Ayrıca gelir kriterini sağlamadığı tespit edilen, başvurduğu ilde ikamet şartını karşılamayan ya da üzerine kayıtlı konut bulunduğu için başvurusu geçersiz sayılan kişiler de ücret iadesinden yararlanabilecek.

        3

        TOKİ 5 BİN TL BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ başvuru ücretini geri ödeme süreci, kura sonuçlarının netleşmesinin ardından ilan edilen takvime göre başlatılıyor.

        Kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte iade işlemleri devreye alınıyor ve TOKİ’nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla ödemeler en geç 5 iş günü içinde hesaplara yatırılıyor.

        4

        TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILACAK?

        TOKİ başvurusu sırasında ödenen 5 bin TL’lik bedel, başvuru esnasında kullanılan banka hesabına otomatik olarak yatırılabiliyor. Dileyen vatandaşlar ise ilgili bankanın ATM’lerinden “kartsız işlem” menüsünü kullanarak T.C. kimlik numarasıyla iadelerini çekebiliyor. Bazı bankalar internet şubesi ya da mobil uygulama üzerinden de iade talebi oluşturulmasına imkan tanıyor.

        Başvurularını e-Devlet Kapısı veya Emlak Konut sistemi üzerinden yapanlar ise, ilgili platformlardaki iade bölümüne IBAN bilgilerini girerek ücretin doğrudan banka hesaplarına aktarılmasını sağlayabiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
