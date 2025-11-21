Habertürk
Habertürk
        TOKİ başvuru parası iade ediliyor mu? TOKİ 5 bin TL sosyal konut parası iadesi nereye yapılıyor?

        TOKİ başvuru parası iade ediliyor mu? TOKİ 5 bin TL sosyal konut parası iadesi nereye yapılıyor?

        TOKİ 500 bin sosyal konut başvurularına yoğun ilgi sürerken TOKİ başvuru parasının iade edilip edilmediği sorgulanıyor. Ev sahibi olmak isteyenlerden 5 bin TL'lik başvuru ücreti alınıyor. T.C. kimlik numaraların son hanesine göre alınmaya başlayan başvurularda birçok vatandaşın bu tutarı yatırması gerekiyor. Peki TOKİ başvuru parası iade ediliyor mu? TOKİ 5 bin TL sosyal konut parası iadesi nereye yapılıyor?

        Giriş: 21.11.2025 - 14:46 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:46
        1

        TOKİ başvuru ücretinin geri iade edilip edilmediği merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurularında yatırılan 5 bin TL’lik başvuru ücretinden şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri başvuru bedelinden muaf tutulacak. Peki 2025 TOKİ başvuru parası (ücreti) iade ediliyor mu? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iadesi yapılacak mı, nereye yapılır?

        2

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİNDEN KİMLER MUAF?

        Başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlendi. Ancak şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri başvuru bedelinden muaf tutulacak.

        3

        TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINACAK MI?

        Evet, TOKİ projelerine yapılan başvurularda kurada konut sahibi olamayan veya başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı ön başvuru ücretleri (5000 TL, vb.) geri iade edilmektedir. Yapılan kura çekilişi sonucunda ismi çıkmayan ve konut sahibi olamayan tüm başvuru sahipleri iade alma hakkına sahiptir.

        İade sürecinin başlangıcı, ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar. Projenin son kura çekimi yapıldıktan sonra, TOKİ ve anlaşmalı bankalar iade listelerini kesinleştirir. Genellikle kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır.

        4

        TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

