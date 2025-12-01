TOKİ başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi takvimi ve başvuru sonucu açıklanma tarihi

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Hak sahibi belirleme kura çekimi 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ tarafından duyurulan resmi proje takvimine göre, 10 Kasım'da başlayan e-Devlet başvuruları 18 Aralık'ta sona erecek. Banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta tamamlanacak.