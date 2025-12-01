Habertürk
        TOKİ başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi takvimi ve başvuru sonucu açıklanma tarihi

        TOKİ başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi takvimi ve başvuru sonucu açıklanma tarihi

        TOKİ 500 bin sosyal konut başvurularına yoğun ilgi sürüyor. Dar gelirli aileler ev sahibi olmak için başvurularını e devlet ekranı üzerinden tamamlıyor. TOKİ başvurusu onaylanan vatandaşlar kura çekimi sonrası çekilişe göre ev sahibi olacak. Konutlar Mart 2027 tarihinde teslim edilmeye başlanacak. Peki TOKİ başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi takvimi ve başvuru sonucu açıklanma tarihi ile ilgili detaylar

        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 09:41 Güncelleme: 01.12.2025 - 09:41
        1

        TOKİ başvuru sonuçları ile ilgili detaylar sürüyor. TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacağı biliniyor. Peki, TOKİ başvuru sonucu ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, ayın kaçında?

        2

        TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Hak sahibi belirleme kura çekimi 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.

        TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        TOKİ tarafından duyurulan resmi proje takvimine göre, 10 Kasım'da başlayan e-Devlet başvuruları 18 Aralık'ta sona erecek. Banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta tamamlanacak.

        3

        İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK

        Teslimatların 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

        Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

        Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

        Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.

        4

        TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

