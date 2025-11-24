TOKİ başvuru tarihleri: TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman bitiyor, kura çekim takvimi belli mi?
Dar gelirli aileler ev sahibi olmak için TOKİ başvurularını takip ediyor. 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvurusu için müracaatlar sürüyor. Henüz başvuru yapmayanlar TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru tarihi, şartları, kura çekimi takvimi gibi detayları sorguluyor. Proje kapsamında sunulan konutlar, uygun ödeme koşulları ile dikkat çekiyor. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman bitiyor, başvuru nasıl yapılır, kura çekim takvimi belli mi?
TOKİ başvuru tarihleri merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek proje için başvurular 10 Kasım’da başladı ve aralık ayında sona erecek. TOKİ çekilişinde, 1+1 ve 2+1 daireler sahibini bulacak. TOKİ başvuru şartlarını taşıyanlar, başvuru işlemlerini e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla son başvuru tarihine kadar yapabilecek. Peki TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor, kura çekim takvimi belli mi, başvuru nasıl yapılır?
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHLERİ
TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.
Yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyada olduğu gibi bu kampanyada da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre başvuru alımı uygulandı.
Kampanyanın ilk 5 gününde TCKN'nin son rakamına göre başvurular alındı
Başvuruların yapılacağı ilk gün olan 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı '0' olan vatandaşlar başvuru yaptı. 11 Kasım'da son rakamı '2', 12 Kasım'da '4', 13 Kasım'da '6', 14 Kasım'da '8' olan vatandaşların başvuruları alındı.
Uygulama 15 Kasım itibarıyla sona erdi ve 15 Kasım itibarıyla başvurular tüm vatandaşlara açıldı.
TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELERDİR?
TOKİ başvuruları, Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.
-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )
-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.
Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELERDİR?
TOKİ başvuruları, Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.
-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )
-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.
Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
YÜZDE 10, PEŞİN 240 AY VADE
“Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.