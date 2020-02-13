TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler TOKİ tarafından düzenlenen 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuruda bulunmuştu. Şimdi gözler Bakanlık ve TOKİ İdaresi'nde... İşte detaylar...

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçlarının Şubat ayında açıklanacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz yıllar göz önünde bulundurulursa sonuçların ay sonu gerçekleştirileceği ön görülüyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.