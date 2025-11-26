Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ BAŞVURULARINDA SON TARİH | 2025 TOKİ 500 bin konut başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? TOKİ son başvuru tarihi nedir?

        TOKİ başvuruları için son gün ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

        Türkiye genelinde yoğun ilgi gören TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuru trafiği giderek artıyor. Dar gelirli vatandaşları uygun fiyatlı ve uzun vadeli ödeme planlarıyla ev sahibi yapmayı amaçlayan kampanyada gözler, sürecin biteceği tarihe çevrilmiş durumda. e-Devlet ve banka şubeleri üzerinden yapılan başvurular hızla sürerken, "Son gün ne zaman?" sorusu vatandaşların en çok araştırdığı konu haline geldi. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 21:41 Güncelleme: 27.11.2025 - 08:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ’nin 500 bin konutluk dev sosyal konut hamlesinde başvurular tüm ülke çapında sürerken, kampanyaya olan talep her geçen gün yükseliyor. Uygun peşinat ve erişilebilir taksit seçenekleri nedeniyle özellikle dar gelirli kesim tarafından yakından takip edilen projede, başvurular e-Devlet ve yetkili bankalar üzerinden alınıyor. Süreci yakından izleyen vatandaşlar ise “TOKİ başvuru süresi hangi tarihte sona erecek?” sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel bilgiler...

        2

        TOKİ BAŞVURULARINDA SON TARİH NE ZAMAN?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.

        3

        TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ TARİHİ

        İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        4

        TOKİ HANGİ İLLERE KONUT YAPACAK?

        Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı ise şöyle:

        "Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."

        5

        TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?

        Kura sonucuna göre ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.

