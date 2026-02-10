Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ BOLU KURASI: TOKİ Bolu kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? TOKİ Bolu kaç konut var? TOKİ Bolu kura çekim tarihi

        TOKİ Bolu kura çekimi tarihi ve saati: TOKİ Bolu kurası ne zaman?

        Bolu'da hayata geçirilecek sosyal konut projesi için beklenen takvim netleşti. Toplu Konut İdaresi tarafından kent genelinde yapılacak 1.950 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 9–15 Şubat haftasında gerçekleştirilecek. Başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekiminin yapılacağı gün, saat ve yer bilgilerine odaklanırken, gözler TOKİ'den gelecek resmi duyurulara çevrildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 19:01 Güncelleme: 10.02.2026 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sosyal konut sahibi olmak isteyen Bolulular için kritik süreç başlıyor. TOKİ’nin Bolu’da inşa edeceği 1.950 konut kapsamında düzenlenecek kura çekiminin, şubat ayının ikinci haftasında yapılacağı açıklandı. Kura tarihiyle birlikte “TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman, kaç konut verilecek?” soruları yeniden gündeme gelirken, hak sahiplerinin bu çekilişle belli olması bekleniyor. Detaylar haberimizde...

        2

        TOKİ BOLU KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

        TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bolu için planlanan kura çekimi, 12 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak. Çekilişin ardından kent genelinde inşa edilecek 1.950 konutun hak sahipleri netleşmiş olacak.

        3

        SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

        Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.

        1) TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)

        2) E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        Cinayetten 3 ay önce ölümle tehdit!
        Cinayetten 3 ay önce ölümle tehdit!
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı