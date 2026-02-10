TOKİ Bolu kura çekimi tarihi ve saati: TOKİ Bolu kurası ne zaman?
Bolu'da hayata geçirilecek sosyal konut projesi için beklenen takvim netleşti. Toplu Konut İdaresi tarafından kent genelinde yapılacak 1.950 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 9–15 Şubat haftasında gerçekleştirilecek. Başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekiminin yapılacağı gün, saat ve yer bilgilerine odaklanırken, gözler TOKİ'den gelecek resmi duyurulara çevrildi. İşte detaylar...
Sosyal konut sahibi olmak isteyen Bolulular için kritik süreç başlıyor. TOKİ’nin Bolu’da inşa edeceği 1.950 konut kapsamında düzenlenecek kura çekiminin, şubat ayının ikinci haftasında yapılacağı açıklandı. Kura tarihiyle birlikte “TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman, kaç konut verilecek?” soruları yeniden gündeme gelirken, hak sahiplerinin bu çekilişle belli olması bekleniyor. Detaylar haberimizde...
TOKİ BOLU KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bolu için planlanan kura çekimi, 12 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak. Çekilişin ardından kent genelinde inşa edilecek 1.950 konutun hak sahipleri netleşmiş olacak.
SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?
Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.
1) TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)
2) E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.