Sosyal konut sahibi olmak isteyen Bolulular için kritik süreç başlıyor. TOKİ’nin Bolu’da inşa edeceği 1.950 konut kapsamında düzenlenecek kura çekiminin, şubat ayının ikinci haftasında yapılacağı açıklandı. Kura tarihiyle birlikte “TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman, kaç konut verilecek?” soruları yeniden gündeme gelirken, hak sahiplerinin bu çekilişle belli olması bekleniyor. Detaylar haberimizde...