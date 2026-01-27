TOKİ Çanakkale kurası ne zaman yapılacak? TOKİ 500 bin konut projesi ile Çanakkale kura tarihi belli oldu mu?
500 bin konut projesi doğrultusunda il il gerçekleşen kura çekimleri devam ediyor. TOKİ Çanakkale'de toplam 3 bin 276 konut hayata geçiriyor. Başvurularını yapan binlerce vatandaş, Çanakkale kura tarihini araştırıyor. Peki TOKİ Çanakkale kurası ne zaman, nerede yapılacak, kura tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
TOKİ tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, hak sahiplerini belirleyecek kuralar il bazında gerçekleştiriliyor. Proje ile Çanakkale’de 3 bin 276 konut inşa edilecek. Çanakkale Merkez, Ezine, Gelibolu, Ayvacık, Biga gibi birçok ilçede yapılacak konutlar sahiplerini bulacak. Bu kapsamda “TOKİ Çanakkale kura tarihi belli oldu mu, ilçe kontenjan dağılımı nasıl olacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
TOKİ ÇANAKKALE’DE 3 BİN 276 KONUT İNŞA EDİYOR
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin konut projesi doğrultusunda Çanakkale’de 3 bin 276 konut inşa ediliyor. Çanakkale kurası için başvurularını yapan vatandaşları kapsayan kabul ve red listesi, TOKİ’nin web sitesinde yayımlanacak.
TOKİ ÇANAKKALE KURASI NE ZAMAN?
500 bin konut projesi ile gerçekleşecek TOKİ Çanakkale kurası tarihi henüz belli olmadı. Resmi tarih açıklandığında haberimize eklenecektir.
TOKİ ÇANAKKALE KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
TOKİ tarafından Çanakkale’de inşa edilecek 3 bin 276 konut için ilçe kontenjan dağılımı şöyle:
Çanakkale Merkez. 1.350
Biga: 450
Ezine: 450
Gelibolu: 300
Çan: 300
Ayvacık: 250
Karabiga: 100
Yenice: 76
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda, hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekiyor.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL YAPILACAK?
TOKİ başvuru bedeli, kurada adı çıkmayan vatandaşlara iade edilecek. Başvuru sırasında alınan ön kayıt bedeli, hak sahipleri belirlendikten sonra geri ödenecek.
İade süreci ise kura çekimi tamamlandıktan sonra başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından 5 iş günü içinde iade listelerini hazırlıyor ve ödemeleri gerçekleştiriyor.