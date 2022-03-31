Başvuru süreci geçtiğimiz aylarda tamamlanan TOKİ Tekirdağ Çorlu projesinin kura çekilişi bugün canlı yayın ile gerçekleştiriliyor. Binlerce vatandaşımızın başvuru yaptığı TOKİ Tekirdağ Çorlu kura çekimini sonuçları belli oldu. İşte TOKİ Çorlu kura çekilişi ile ilgili bilgiler...