Mehmet Demirkaya'nın haberine göre spor camiasının yakından bildiği ve uzun yıllar Galatasaray'ın eğitim kampı olarak kullanılan Florya Şenlikköy Metin Oktay Tesisleri, tarih sahnesinden siliniyor. Metin Oktay Tesisleri'ni terk edecek olan Galatasaray için, Kemerburgaz'da yeni tesisler yapılacak.

Yeni planların onaylanması ile ilgili duyuru yapılarak 30 gün içinde askıda olacağı belirtildi. Yeni planlarla ilgili olarak hazırlanan raporda proje şöyle tanımlandı:



"KENTSEL YAŞAM STANDARTLARINI ARTTIRMAK"



"Alanda kent ile bütünlük kuracak şekilde fiziksel ve görsel açıdan sağlıklı mekanların kurgulanması, kentsel yaşam standardını arttırmak amacıyla kentsel gelişim ve nüfus dinamiklerini, yerel şartları ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, kent bütünüyle ilişkili, nüfus ile denge içerisinde fonksiyonların dağılımının yapılabilmesi ve bölgenin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amaç olarak belirlenmiştir".

Planlama alanında, bölgede yer alan nüfusun yararlanabileceği cami, kamuya ait okul alanı gibi donatı alanlarının da yer alacağı belirtilen raporda, arazinin kullanım şekilleri şöyle belirlendi:



Toplamı 66 bin 123 metrekare olan arazinin 42 bin 383 metrekaresi konut alanı, 14 bin 313 metrekaresi park alanı, 5 bin metrekaresi eğitim alanı, bin 932 metrekaresi özel kültürel tesis alanı, bin 532 metrekaresi cami alanı olarak ayrıldı. Konut alanında emsal 1.30 olarak belirlendi.



