Ev Sahibi Türkiye projesi doğrultusunda TOKİ kura çekimi sürecinde sona geliniyor. 81 ilde başlatılan 500 bin sosyal konut projesi ile TOKİ Edirne’de toplam 2 bin 530 konut inşa edecek. Sosyal konutlar Edirne Merkez başta olmak üzere Keşan, Havsa, Enez, Uzunköprü, İpsala gibi birçok ilçede hayata geçirilecek. TOKİ, Edirne kurasının kabul ve red listesini web sitesi üzerinden paylaştı. Bu kapsamda “TOKİ Edirne kurası ne zaman, kabul edilenler listesine nereden bakılır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...