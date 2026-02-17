Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Edirne kurası isim listesi yayınlandı! TOKİ Edirne kura çekimi tarihi belli oldu mu, kuraya kabul edilenler listesi nasıl sorgulanır?

        TOKİ Edirne kurası isim listesi yayınlandı! TOKİ Edirne kura çekimine kabul edilenler listesi sorgulama ekranı

        TOKİ, 500 bin konut projesi ile Edirne'de 2 bin 530 konut inşa edecek. TOKİ kura çekimleri doğrultusunda bugüne kadar 50'den fazla ilde 200 bin'den fazla konutun hak sahipleri belirlendi. Kura takviminin güncellenmesiyle birlikte Edirne kura tarihi araştırmaları hız kazandı. Edirne kurası için başvuru yapan vatandaşlar arasından kabul edilenler listesi yayımlandı. Peki, TOKİ Edirne kura çekimi tarihi belli oldu mu, isim listesi nasıl sorgulanır? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 17:36 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:36
        1

        Ev Sahibi Türkiye projesi doğrultusunda TOKİ kura çekimi sürecinde sona geliniyor. 81 ilde başlatılan 500 bin sosyal konut projesi ile TOKİ Edirne’de toplam 2 bin 530 konut inşa edecek. Sosyal konutlar Edirne Merkez başta olmak üzere Keşan, Havsa, Enez, Uzunköprü, İpsala gibi birçok ilçede hayata geçirilecek. TOKİ, Edirne kurasının kabul ve red listesini web sitesi üzerinden paylaştı. Bu kapsamda “TOKİ Edirne kurası ne zaman, kabul edilenler listesine nereden bakılır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...

        2

        TOKİ EDİRNE’DE 2 BİN 530 KONUT İNŞA EDECEK

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ Edirne’de 2 bin 530 konut hayata geçirecek. Edirne kura çekimi sonucunda hak sahipleri belirlenecek.

        3

        TOKİ EDİRNE KURASI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI

        TOKİ Edirne kurası için başvuru yapanları kapsayan kabul edilenler ve reddedilenler listesi TOKİ’nin web sitesi üzerinden yayınlandı.

        TOKİ EDİRNE KURASI KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ EDİRNE KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        TOKİ kura çekimi takvimi doğrultusunda Edirne kurası tarihi henüz belli olmadı. Resmi duyuru geldiğinde haberimize eklenecektir.

        5

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        TOKİ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yükleniyor.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilir.

        TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ EDİRNE KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        TOKİ’nin Edirne’de inşa edeceği 2 bin 530 konut için ilçe kontenjan dağılımı şu şekilde:

        Edirne Merkez’de 1.000,

        Keşan’da 450,

        Uzunköprü’de 350,

        İpsala’da 200,

        Enez’de 100,

        Meriç’te 100,

        Süloğlu’nda 100,

        Havsa’da 90,

        Lalapaşa’da 80,

        Meriç Subaşı’da 60 konut hayata geçirilecek.

        7

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
