        TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Elazığ 3 bin 825 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Elazığ'a geldi. Elazığ'ın Merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu ve Sivrice ilçelerinde inşa edilecek toplam 3 bin 825 konut için hak sahipliği belirleme kurası 2 Şubat Pazartesi bugün çekilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Elazığ kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Elazığ TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 2 Şubat 2026 TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 10:58 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Elazığ’da kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. 3 bin 825 konutun hak sahiplerinin belirlendiği çekiliş sonrası TOKİ Elazığ kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Elazığ TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Elazığ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Elazığ kura çekimi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, Fırat Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Elazığ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Elazığ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        ELAZIĞ’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Elazığ’ın Merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu ve Sivrice ilçelerinde toplam 3 bin 825 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 2500

        Merkez Akçakiraz 200

        Merkez Yazıkonak 25

        Merkez Yurtbaşı 45

        Ağın 30

        Alacakaya 110

        Arıcak 180 (Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için kura çekilmeyecek olup geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur)

        Baskil 50

        Karakoçan 100

        Keban 40

        Kovancılar 225

        Maden 50

        Palu 173

        Palu Beyhan 47

        Sivrice 50

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
