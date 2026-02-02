TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Elazığ 3 bin 825 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Elazığ'a geldi. Elazığ'ın Merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu ve Sivrice ilçelerinde inşa edilecek toplam 3 bin 825 konut için hak sahipliği belirleme kurası 2 Şubat Pazartesi bugün çekilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Elazığ kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Elazığ TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 2 Şubat 2026 TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Elazığ’da kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. 3 bin 825 konutun hak sahiplerinin belirlendiği çekiliş sonrası TOKİ Elazığ kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Elazığ TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Elazığ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Elazığ kura çekimi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, Fırat Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak.
TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Elazığ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Elazığ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
ELAZIĞ’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Elazığ’ın Merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu ve Sivrice ilçelerinde toplam 3 bin 825 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 2500
Merkez Akçakiraz 200
Merkez Yazıkonak 25
Merkez Yurtbaşı 45
Ağın 30
Alacakaya 110
Arıcak 180 (Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için kura çekilmeyecek olup geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur)
Baskil 50
Karakoçan 100
Keban 40
Kovancılar 225
Maden 50
Palu 173
Palu Beyhan 47
Sivrice 50
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.