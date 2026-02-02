Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        TOKİ Elazığ kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Elazığ 3 bin 825 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Elazığ'da kura çekimi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ile Elazığ'da inşa edilecek 3 bin 825 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Elazığ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2 Şubat 2026 TOKİ Elazığ kura sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 15:45 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü Elazığ projeleri için kura çekimi gerçekleştirdi. Noter huzurunda yapılan ve canlı olarak yayınlanan hak sahibi belirleme kurası sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 3 bin 825 konutun asil ve yedek listeleri belli oldu. TOKİ Elazığ kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2 Şubat 2026 TOKİ Elazığ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Elazığ kura çekimi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü Fırat Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

        Saat 11.00'de başlayan hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi.

        3

        TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Elazığ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Elazığ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        ELAZIĞ’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Elazığ’ın Merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu ve Sivrice ilçelerinde toplam 3 bin 825 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 2500

        Merkez Akçakiraz 200

        Merkez Yazıkonak 25

        Merkez Yurtbaşı 45

        Ağın 30

        Alacakaya 110

        Arıcak 180 (Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için kura çekilmeyecek olup geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur)

        Baskil 50

        Karakoçan 100

        Keban 40

        Kovancılar 225

        Maden 50

        Palu 173

        Palu Beyhan 47

        Sivrice 50

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Berat Kandili’nde okunacak dualar
        Berat Kandili’nde okunacak dualar
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!