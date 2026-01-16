TOKİ Erzurum kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 4905 konut TOKİ Erzurum kura çekimi tarihi ve saati!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura maratonu devam ediyor. Bu hafta sonu kurası çekilecek illerden biri Erzurum olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan takvim ile birlikte TOKİ Erzurum kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. Noter huzurunda yapılacak kura sonucunda şehirde inşa edilecek 4905 konutun hak sahipleri netlik kazanacak. Peki TOKİ Erzurum kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? İşte 2026 TOKİ Erzurum kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama linki...
81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan takvim ile TOKİ Erzurum kura çekimi tarihi ve saati netleşti. Toplam 4905 konut için asil ve yedek listelerin belirleneceği kura noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Peki, 2026 TOKİ Erzurum kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte TOKİ Erzurum kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Erzurum kura çekimi, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.
TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Erzurum kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Erzurum kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
ERZURUM’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Erzurum’un Merkez (Aziziye, Yakutiye, Palandöken), Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karayazı, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Olur,Oltu, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Uzundere, Tekman ve Tortum ilçelerinde toplam 4 bin 905 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Aziziye, Yakutiye, Palandöken) 3500
Aşkale 200
Çat 69
Hınıs 50
Horasan 200
İspir 100
Karayazı 100
Karaçoban 50
Köprüköy 50
Narman 50
Olur 50
Oltu 100
Pasinler 100
Pazaryolu 50
Şenkaya 50
Uzundere 50
Tekman 56
Tortum 80
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.