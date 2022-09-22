TOKİ evleri borcu bitmeden kiraya verilir mi, satılır mı?

Satış imkanı bulunmayan evlerin kiraya verilmesine müsaade edildiği bildirildi. Bulut söz konusu kiraya vermeyle ilgili olarak "Borcu bitmeden satamazsın. Borcunu kapatma imkanı vermediğimiz sürece borcunu kapatıp da satamaz aslında. Yani dolayısıyla biz belki 3-4 yıl boyunca borcunu kapatmasına müsaade etmeden biz o satış yapma imkanını elinden alacağız. Burada esas olan şey "Evin yok, evinde otur." Hatta burada önceden kiralama hakkı vermiyorduk ama burada dedik ki; alan kişi kiraya versin belki başka şehre taşınır, başka bir semte taşınır. Evi yoktu, kendisi de bir başka yere gittiği zaman kiraya gidecek." ifadelerini kullandı.