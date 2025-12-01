TOKİ, 8 farklı ilde toplam 246 konut ile 80 iş yerini satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara’daki müzayedelere isteyenler salonlardan katılabileceği gibi çevrim içi olarak da teklif sunabilecek. Fakat online katılım için başvurular, açık artırmadan bir iş günü önce sona erecek. İşte TOKİ’nin toplam 326 taşınmazı içeren bu satış sürecine ilişkin detaylar…