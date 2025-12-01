TOKİ gayrimenkul satışı: TOKİ 246 konut ve 80 iş yeri satışı ne zaman, ödeme seçenekleri neler?
TOKİ, 8 ilde yer alan 246 konut ile 80 iş yerini satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara'daki açık artırmalara hem salondan hem de çevrim içi ortamdan katılım mümkün olacak. Alıcılar, seçtikleri taşınmazı yüzde 25 peşinatla ve 60 aya kadar taksit seçenekleriyle edinebilecek. Tüm bedelin peşin ödenmesi halinde ise yüzde 20 indirim uygulanacak. İşte toplam 326 gayrimenkulün yer aldığı bu satış sürecine ilişkin detaylar…
TOKİ 8 İLDE 246 KONUT VE 80 İŞ YERİNİ NE ZAMAN VE NEREDE SATIŞA ÇIKARACAK?
TOKİ, 246 konut ve 80 iş yerini, 5 Aralık 2025 Cuma günü saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde açık artırma ile satacak:
- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
- Holiday Inn Ankara Çukurambar Çankaya/Ankara
GAYRİMENKULLER NEREDE?
İzmir, Samsun, Giresun, Çankırı, Ankara, İstanbul, Mersin, Mardin.
ÖDEME PLANI NASIL?
- Yüzde 25 peşin, 60 ay vade
- Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim