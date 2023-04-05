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2023 TOKİ genç kura tarihleri: TOKİ İstanbul genç kura çekimi ne zaman?

TOKİ İstanbul kura heyecanı sürüyor. TOKİ İstanbul kura sonuçlarının açıklanmasının ardından isim listesi sorgulamaları hız kazandı. Yaşanan gelişmelerinin ardından TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir genç kura çekimi tarihleri araştırılmaya başlandı. Canlı yayında noter huzurunda gerçekleşen TOKİ kura çekimlerinde, şehit yakınları ve engellilere öncelik verilmektedir. İşte TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir genç kura çekim tarihleri...

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  • TOKİ genç kura tarihleri 2023: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir genç kura çekimi ne zaman?

    Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi TOKİ projesinde kura çekimleri devam ediyor. 'İlk Evim İlk İş Yerim' konut projesi kapsamında 81 ilde 250 bin konut kura sonuçlarının açıklanmasının ardından sahiplerini bulacak. TOKİ İstanbul projesi 16 Mart tarihinde başlayan kura çekiminde Tuzla, Silivri ve Çatalca projeleri tamamlandı. Peki, "TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir genç kura çekimi ne zaman?" İşte 2023 TOKİ İstanbul genç kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...
  • TOKİ genç kura tarihleri 2023: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir genç kura çekimi ne zaman?

    TOKİ GENÇ KURA ÇEKİM TARİHİ NE ZAMAN? 

    TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kuralar aşama aşama gerçekleştiriliyor.

    İlk sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları yer alırken hemen ardından ise Engelli kategorisinin kurası yapılıyor. Bir sonraki aşamada Emekli kategorisinin çekilişleri gerçekleştiriliyor. 2 milyndan fazla genvn başvuruda bulunduğu TOKİ genç kategorisi çekilişleri ise bu aşamaların akabinde yapılacak.

     
  • TOKİ genç kura tarihleri 2023: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir genç kura çekimi ne zaman?

    Şu an İstanbul Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-19 NİSAN) kura çekimi süresi devam ediyor.

     
  • TOKİ genç kura tarihleri 2023: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir genç kura çekimi ne zaman?

    EN ÇOK GENÇLER BAŞVURDU

    İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 2 milyon 30 bin 277 genç, ev sahibi olmak için başvuru yaptı. 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.

     
  • TOKİ genç kura tarihleri 2023: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir genç kura çekimi ne zaman?

    TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

    TOKİ para iadesi konusu, kura çekimleri devam ederken merak konusu oldu. TOKİ başvurusu yapanlar 500 TL başvuru ücretiyle beraber kampanyaya katıldı.

    TOKİ kura sonuçları gün gün belli olurken hak sahibi olamayanlar, 'TOKİ para iadesi Ziraat Bankası, Halkbank' şeklinde araştırmalarını sıklaştırdı. TOKİ para iadesi ile ilgili açıklama yapıldı.

     
  • TOKİ genç kura tarihleri 2023: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir genç kura çekimi ne zaman?

    TOKİ, kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını açıkladı.
  • TOKİ genç kura tarihleri 2023: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir genç kura çekimi ne zaman?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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