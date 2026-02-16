Canlı
        TOKİ il il kura takvimi 16-22 Şubat 2026: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı?

        TOKİ kura takvimi 16-22 Şubat 2026: TOKİ kura çekimi ne zaman?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde 16-22 Şubat tarihleri arasındaki kura takvimi belli oldu. Yeni haftanın gelişiyle birlikte hangi illerde kura çekimi yapılacağı merak konusu oldu. TOKİ kura sonuçları il il belirtilen tarihlerde noter huzurunda canlı yayında belirleniyor. 29 Aralık tarihinde başlayan kura çekilişi bu hafta Eskişehir, Konya, Diyarbakır, Adana, Bursa illerinde gerçekleşecek. Kura sonuçlarının ardından hak sahipleri isim listesi ile açıklanacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il 2026 TOKi kura takvimi...

        Giriş: 16.02.2026 - 19:15 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:15
        1

        TOKİ projesinde süreç kura çekimi ile sürüyor. "Ev Sahibi Türkiye" olarak nitelenen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek konutlar, yatay mimariye uygun olarak tasarlanıyor. 2+1 ve 1+1 şeklinde geleneksel dokuya uygun tasarlanacak olan TOKİ konutları, uygun ödeme planı ile hak sahiplerine teslim edilecek. Kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Öte yandan en fazla konut inşa edilecek İzmir, Ankara ve İstanbul'da kura çekiminin gerçekleceği tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı?" İşte TOKİ kura tarihleri...

        2

        16-22 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA ÇEKİM TAKVİMİ BELLİ OLDU

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 16-22 Şubat 2026 haftasının kura çekim takvimini paylaştı.

        3

        TOKİ KURA TAKVİMİ

        17 Şubat Salı Konya’da 15.200 ve Sakarya’da 6.633,

        18 Şubat Çarşamba Mersin’de 8.190 ve Kırklareli’de 2.255,

        19 Şubat Perşembe Diyarbakır’da 12.165,

        20 Şubat Cuma Adana’da Çanakkale’de 3.276 ve Gaziantep’te 13.890,

        21 Şubat Cumartesi Bursa’da 17.255 konutun hak sahipleri belirlenecek.

        Böylece 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konut sahibini bulmuş olacak.

        4

        TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        KONYA

        Tarih: 17 Şubat Salı

        Saat: 11:00

        Yer: Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu

        SAKARYA

        Tarih: 17 Şubat Salı

        Saat: 11:00

        Yer: Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi

        MERSİN

        Tarih: 18 Şubat Çarşamba

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        KIRKLARELİ

        Tarih: 18 Şubat Çarşamba

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        DİYARBAKIR

        Tarih: 19 Şubat Perşembe

        Saat: 11.00

        Yer: Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz Kültür Ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu

        ADANA

        Tarih: 20 Şubat Cuma

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        ÇANAKKALE

        Tarih: 20 Şubat Cuma

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        GAZİANTEP

        Tarih: 20 Şubat Cuma

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        BURSA

        Tarih: 21 Şubat Cumartesi

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        5

        İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

        TOKİ İzmir, Ankara ve İstanbul kura tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        6

        TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

        Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

