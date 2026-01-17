TOKİ kura takvimi 2026: TOKİ kura çekimi ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde heyecan kura çekimi ile sürüyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından 1+1 ve 2+1 konutlar için isim listesi canlı yayında açıklanıyor. Uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olmak için projeye başvuru yapan vatandaşlar, bulunduğu ilde kura çekiminin yapılacağı tarihi gündemine aldı. Başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere yurt genelinde milyonlarca kişinin başvuru yaptığı TOKİ projesinde konutlar, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanacak. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte 2026 TOKİ il il kura çekim tarihleri...
TOKİ projesinde süreç kura çekimi ile devam ediyor. "Ev Sahibi Türkiye" olarak adlandırılan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. Belirlenen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayan vatanadaşlar, TOKİ kura takvimini mercek altına aldı. TOKİ projesi ile İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin 823, İzmir 21 bin 020 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ kura takvimi...
TOKİ KURA TAKVİMİ
18 Ocak 2026 Pazar
Erzincan: 1760 konut
Saat: 11:00
Yer: Müftülük Konferans Salonu
Not: Kura saatleri değişebilmektedir. Belirtilen saatlerde bir değişiklik yapılması halinde güncel bilgiye TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Trabzon Kura Çekim Tarihi
21 Ocak 2026 Çarşamba Saat 11:00
Prof.Dr. Osman Turan Kültür Merkezi
Sivas Kura Çekim Tarihi
23 Ocak 2026 Cuma saat 11:00
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yükleniyor.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
TOKİ İzmir, Ankara ve İstanbul kura tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.