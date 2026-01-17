TOKİ projesinde süreç kura çekimi ile devam ediyor. "Ev Sahibi Türkiye" olarak adlandırılan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. Belirlenen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayan vatanadaşlar, TOKİ kura takvimini mercek altına aldı. TOKİ projesi ile İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin 823, İzmir 21 bin 020 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ kura takvimi...