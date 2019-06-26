TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı yayında yapılıyor. TOKİ Başkanı katılımıyla gerçekleşen kura çekilişi vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takimatıyla başlatılan TOKİ konutları sürecinde rekor talep İstanbul'dan geldi. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı...

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI



TOKİ kuralarının ilki bugün Başakşehir Kayabaşı için çekilecek. 26-27 Haziran saat 10.00'da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı. TOKİ İstanbul kura sonuçlarını izlemek için aşağıdaki butona tıklayın

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI

TOKİ İSTANBUL KONUT PROJESİ



2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kurası 26 Haziran, 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası 27 Haziran Perşembe günü çekilecek.

Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

Kuralar, 28 Haziran Cuma günü saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak Silivri 685 konut kurası ile 1 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak Tuzla 500 konut kurasıyla devam edecek.

Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ NEDİR?

İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra ise, yoğun başvuruların olduğu diğer şehirlerde belirlen kura takvimi ise şu şekilde;

46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 12 bin 643 başvurunun yapıldı Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz, 8 bin 853 başvurunun yapıldığı Karaman Merkez Kırbağ projesinde 21 Haziran, 17 bin 164 başvurunun yapıldığı Adana Sarıçam projesinde 19 Haziran, 7 bin 189 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şehitkamil projesinde 17-18 Haziran tarihlerinde kura törenleri olacak.

10 BİN KONUT DAHA GELİYOR!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konuta 300 bin üzerinde başvuru yapıldığını, 26 Haziran itibarıyla İstanbul'da kura çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.

Vatandaşların İstanbul projelerine gösterdiği yoğun talebi dikkate aldıklarını vurgulayan Bulut, 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için yaklaşık 10 bin yeni konutu daha satışa sunacaklarını açıkladı.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçlarının tamamlanmasının ardından tüm liste haberimizde de yayınlanacaktır.