İstanbul TOKİ kura sonuçları için beklenen gün geldi ve 25 Nisan’da gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte 100 bin sosyal konutun bir kısmı için hak sahipleri netleşti. 500 bin konutluk dev sosyal konut projesinin en kritik aşamalarından biri olan kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, başvuru yapan binlerce vatandaş sonuç sorgulama ekranına yöneldi. TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı yayınının sona ermesinin ardından “Kura sonuçları yayınlandı mı, hak sahibi isim listesi nerede açıklanacak?” soruları arama motorlarında zirveye çıktı. TOKİ tarafından paylaşılacak resmi sonuç ekranı ve tüm detaylar merakla bekleniyor.