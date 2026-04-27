        TOKİ İstanbul sıra numarası sorgulama ekranı: TOKİ İstanbul kura sıralaması nasıl, nereden öğrenilir?

        TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin konut için heyecan doruğa ulaştı. Büyük ilgi gören projede kura ile gözler artık o kritik ana çevrildi. Peki, TOKİ İstanbul kura sıralaması nasıl, nereden öğrenilir? İşte TOKİ İstanbul sıra numarası öğrenme ekranı...

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 08:02
        İstanbul’da dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde önemli aşamaya gelindi. İstanbul’daki TOKİ sosyal konut projesinde kura heyecanı artarken, kura sıra numaraları da gündemin merkezine yerleşti. Adaylar, TOKİ web sitesinde erişime açılan listeler sayesinde isimlerini ve kura sıralarını kontrol edebiliyor. Sürecin en kritik aşamalarından biri olan bu liste, hak sahibi olma yolunda ilk adım olarak görülüyor. İşte TOKİ kura sıra numarası öğrenme ekranı...

        TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLADI

        TOKİ İstanbul kurası gerçekleştiriliyor. TOKİ İstanbul kura çekilişi TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı takip edilecek. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 25-26-27 Nisan tarihlerinde toplamda 3 gün sürecek.

        TOKİ İSTANBUL KURA SIRA NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ İstanbul kura çekimi, belirlenen kura sıra numaralarına göre gerçekleştirilecek. Adaylar, kendilerine ait kura sıra numarasını TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanan isim listeleri üzerinden kolaylıkla öğrenebilecek.

        Öte yandan, kura sürecine katılma hakkı kazananlar ile başvurusu olumsuz sonuçlanan adaylar da aynı listeler üzerinden isim sorgulaması yaparak durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ KURA SIRA NUMARASI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        İSTANBUL TOKİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi, çekilişin tamamlanmasının ardından "talep.toki.gov.tr" adresi üzerinden açıklanacak.

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
