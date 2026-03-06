Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 21 bin 20 konutun sahipleri belirlendi! TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: TOKİ İzmir 21 bin 20 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde İzmir kurası, 6 Mart 2026 Cuma günü düzenlenen tören ile çekildi. Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu'nda yapılan hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi. Böylece Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 21 bin 20 konutun hak sahipleri canlı yayında belirlendi. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ İzmir kura sonuçlarını iki kanal üzerinden sorgulayabilecek. Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satın alınabilecek. İşte 2026 TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

        Giriş: 06.03.2026 - 21:14
        1

        Ev Sahibi Türkiye sloganıyla hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura maratonu devam ediyor. Bakanlık tarafından belirlenen takvim doğrultusunda İzmir kura çekim töreni, 6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştirildi. Böylece Merkez, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk ve Urla ilçelerinde inşa edilecek toplam 21 bin 20 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte 6 Mart 2026 TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ İzmir kura çekimi, 6 Mart 2026 Cuma günü Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu’nda yapıldı.

        Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucunda toplam 21 bin 20 konut hak sahiplerini buldu.

        3

        TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ İzmir kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        4

        TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ İzmir kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        İZMİR'İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, İzmir'in Merkez, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk ve Urla ilçelerinde toplam 21 bin 20 konut inşa edecek.

        Proje kapsamında İzmir'de yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

        Merkez (Menemen) 15000

        Aliağa 1200

        Bergama 740

        Dikili 500

        Foça 1000

        Güzelbahçe 250

        Karaburun 80

        Kemalpaşa 1000

        Seferihisar 500

        Selçuk 500

        Urla (Güzelbahçe) 250

        6

        TOKİ PEŞİNAT VE TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.

        Taksit ödemeleri ise sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

