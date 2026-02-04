Habertürk
Habertürk
        TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİLİŞİ: 2026 TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi ne zaman? TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları sorgula

        TOKİ Kahramanmaraş kurası ne zaman yapılacak? TOKİ Kahramanmaraş kurası için geri sayım!

        TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta yapılacak kura çekimi için geri sayım başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, 8 bin 195 konutun hak sahiplerini belirleyecek çekilişin tarih ve saatine çevrildi. Şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek kura ile Kahramanmaraş'ta ev sahibi olacak isimler netlik kazanacak. İşte TOKİ Kahramanmaraş kurası hakkında bilgiler...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 19:48 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:05
        1

        Kahramanmaraş’ta sosyal konut heyecanı zirveye çıktı. TOKİ tarafından yürütülen 500 bin konutluk dev projede kura takviminin açıklanmasıyla birlikte, kentte inşa edilecek 8.195 konut için yapılacak çekiliş tarihi de belli oldu. Vatandaşlar, hak sahiplerinin belirleneceği kura gününe odaklanırken, süreç bu hafta tamamlanacak. Detaylar haberimizde...

        2

        TOKİ KAHRAMANMARAŞ 8.195 KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

        TOKİ'nin Kahramanmaraş'ta inşa edeceği 8.195 konut için kura çekimi, 5 Şubat Perşembe günü Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda yapılacak. Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, TOKİ'nin resmî YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

        3

        TOKİ KAHRAMANMARAŞ KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        TOKİ'nin Kahramanmaraş'ta inşa edeceği 8 bin 195 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

        Kahramanmaraş Merkez'de (Dulkadiroğlu, Onikişubat) 4 bin 800,

        Elbistan'da 1.500,

        Afşin'de 600,

        Pazarcık'ta 400,

        Türkoğlu'nda 350,

        Nurhak'ta 250,

        Göksun'da 180,

        Andırın'da 50,

        Ekinözü'nde 35,

        Çağlayancerit'te 30 konut inşa edilecek.

        TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları,

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

