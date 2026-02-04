Kahramanmaraş’ta sosyal konut heyecanı zirveye çıktı. TOKİ tarafından yürütülen 500 bin konutluk dev projede kura takviminin açıklanmasıyla birlikte, kentte inşa edilecek 8.195 konut için yapılacak çekiliş tarihi de belli oldu. Vatandaşlar, hak sahiplerinin belirleneceği kura gününe odaklanırken, süreç bu hafta tamamlanacak. Detaylar haberimizde...