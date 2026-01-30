Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2026: Karabük TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? TOKİ Karabük 1600 konut kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        TOKİ Karabük kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Karabük kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bugün Karabük'te hak sahibi belirleme kurası çekilecek. Noter huzurunda yapılacak kura ile 1600 konutun hak sahipleri belirlenecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar, ''TOKİ Karabük kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Çekiliş sonrası TOKİ Karabük kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ'nin resmi adresi üzerinden erişime açılacak. İşte 30 Ocak 2026 TOKİ Karabük kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki.

        Giriş: 30.01.2026 - 10:39 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:39
        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde bugün kurası çekilecek illerden biri Karabük olacak. Karabük Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek çekiliş, TOKİ Karabük kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. 1600 konut için çekilen TOKİ Karabük kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Karabük kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Karabük kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 11:00’de başlayacak.

        Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Karabük Kültür Merkezi’nde yapılacak.

        3

        TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Karabük kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Karabük kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ, Karabük’ün Merkez, Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice ilçelerinde toplam 1600 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1000

        Eflani 50

        Eskipazar 150

        Ovacık 50

        Safranbolu 150

        Yenice 200

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
