        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI TIKLA SORGULA 2026: 1600 sosyal konut TOKİ Karabük kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Karabük kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Karabük 1600 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde 30 Ocak'ta Karabük için kura çekimi yapıldı. Karabük Kültür Merkezi'nde yapılan çekiliş noter huzurunda gerçekleştirildi. Böylece şehirde inşa edilecek 1600 sosyal konut için hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Karabük kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 30 Ocak 2026 TOKİ Karabük kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 08:10 Güncelleme: 31.01.2026 - 08:10
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 30 Ocak'ta Karabük’te kura çekimi gerçekleştirildi. Merkez, Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice ilçelerinde inşa edilecek toplam 1600 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Karabük kura sonuçları TOKİ’nin resmi adresi veya e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Karabük kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Karabük kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü Karabük Kültür Merkezi’nde yapıldı.

        Saat 11.00'de başlayan hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi.

        3

        TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Karabük kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Karabük kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ, Karabük’ün Merkez, Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice ilçelerinde toplam 1600 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1000

        Eflani 50

        Eskipazar 150

        Ovacık 50

        Safranbolu 150

        Yenice 200

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
