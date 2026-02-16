TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Karaman kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları devam ediyor. Yeni haftanın takvimine göre bugün kura çekilişi yapılacak illerden biri Karaman olacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile şehirde inşa edilecek toplam 1550 konut için asil ve yedek listeler belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Karaman kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Karaman kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak ve nereden izlenir? İşte 16 Şubat 2026 TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama linkleri...
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin evin hak sahipleri il il belirleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değilikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan takvime göre, 16 Şubat Pazartesi bugün Karaman projeleri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek 1550 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Karaman kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Karaman kura çekilişi nereden izlenir? İşte, TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle ekranı…
TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Karaman kura çekimi, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Saat 15.00’te başlayacak çekiliş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda yapılacak.
TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Karaman kura çekiliş töreni, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Karaman kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
KARAMAN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Karaman’ın Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek ve Sariveliler ilçelerinde toplam 1550 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 1000
Merkez Akçaşehir 30
Merkez Sudurağı 142
Ayrancı 94
Başyayla 20
Ermenek 100
Ermenek Güneyyurt 47
Sariveliler 47
Sariveliler Göktepe 70
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.