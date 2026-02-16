Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2026 TOKİ Karaman kurası canlı nereden izlenir? 1550 konut TOKİ Karaman kura sonuçları sorgulama ekranı

        TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Karaman kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları devam ediyor. Yeni haftanın takvimine göre bugün kura çekilişi yapılacak illerden biri Karaman olacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile şehirde inşa edilecek toplam 1550 konut için asil ve yedek listeler belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Karaman kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Karaman kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak ve nereden izlenir? İşte 16 Şubat 2026 TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama linkleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 08:32 Güncelleme: 16.02.2026 - 08:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin evin hak sahipleri il il belirleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değilikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan takvime göre, 16 Şubat Pazartesi bugün Karaman projeleri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek 1550 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Karaman kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Karaman kura çekilişi nereden izlenir? İşte, TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle ekranı…

        2

        TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Karaman kura çekimi, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

        Saat 15.00’te başlayacak çekiliş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Karaman kura çekiliş töreni, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Karaman kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        KARAMAN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Karaman’ın Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek ve Sariveliler ilçelerinde toplam 1550 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1000

        Merkez Akçaşehir 30

        Merkez Sudurağı 142

        Ayrancı 94

        Başyayla 20

        Ermenek 100

        Ermenek Güneyyurt 47

        Sariveliler 47

        Sariveliler Göktepe 70

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        İran'dan ABD'ye: Savaş peşinde değiliz
        İran'dan ABD'ye: Savaş peşinde değiliz
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Prefabrik evde yangın! Karı koca öldü
        Prefabrik evde yangın! Karı koca öldü
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"