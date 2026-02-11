Canlı
        TOKİ Kocaeli kurası için geri sayım başladı! 500 bin TOKİ Kocaeli kura çekimi hangi gün, nerede, saat kaçta yapılacak, kura süreci nasıl izlenir?

        TOKİ Kocaeli kura çekimi tarihi: TOKİ 2026 Şubat kura takvimi ile Kocaeli kurası hangi gün, saat kaçta yapılacak?

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ Kocaeli'de 10 bin 340 konut hayata geçirecek. Her hafta il bazında kura çekimleri tamamlanmaya devam ederken Kocaeli kura tarihi araştırmaları hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ 9-15 Şubat kura takvimini paylaştı. Takvim doğrultusunda "TOKİ Kocaeli kura çekimi ne zaman, nerede gerçekleşecek, başvurusu kabul edilenler listesi nereden sorgulanır?" soruları yanıt buldu. İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 16:01 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:01
        1

        TOKİ 9-15 Şubat kura takvimi ile Kocaeli kura çekimi tarihi netlik kazandı. TOKİ’nin Kocaeli’de gerçekleştireceği kura sonucunda 10 bin 340 konutun hak sahipleri belirlenecek. Kentin Kocaeli Merkez (Başiskele, İzmit, Kartepe) başta olmak üzere, Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze, Körfez ilçelerinde konut inşa edilecek. Kocaeli kurası için başvurularını yapan vatandaşları kapsayan isim listesi, TOKİ’nin web sitesinden yayımlandı. Bu kapsamda “TOKİ Kocaeli kurası hangi gün, saat kaçta, nerede yapılacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        TOKİ KOCAELİ’DE 10 BİN 340 KONUT İNŞA EDECEK

        Yurt genelinde başlatılan 500 bin konut projesi ile Kocaeli’de 10 bin 340 konut inşa edilecek. Binlerce vatandaşın başvurduğu Kocaeli kurası sonucunda hak sahipleri belirlenecek.

        3

        TOKİ KOCAELİ İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?

        TOKİ Kocaeli kurası için yapılan başvuruların kabul edilenler ve reddedilenler listesi yayımlandı. Başvruru yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak isim listesine ulaşabilir.

        TOKİ KOCAELİ BAŞVURU KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ KOCAELİ KURA TARİHİ BELLİ OLDU

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ 9-15 Şubat kura takvimini yayınladı. Kura kapsamında Kocaeli kurası 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 10.30’da başlayacak.

        Kura süreci Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryum Salonu’nda gerçekleşecek.

        5

        TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENECEK?

        TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        Vatandaşlar Kocaeli kura sürecini, TOKİ YouTube kanalından izleyebilecek.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ KOCAELİ İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        TOKİ Kocaeli kurası sonucunda inşa edilecek 10 bin 340 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

        Kocaeli merkezde (Başiskele, İzmit, Kartepe) 4 bin 800,

        Gebze’de 2 bin,

        Dilovası’de 1.750,

        Körfez’de 1.200 ,

        Çayırova’da 500,

        Derince’de 90 konut hayata geçirilecek.

        7

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        TOKİ kura çekilişleri sonuçları,

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ve

        e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden sorgulanacak.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        8

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara, 5 bin TL olarak belirlenen başvuru ücreti iade edilecek.

        İade işlemleri, kura çekimi tamamlandıktan sonra başlayacak. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü veya 1 hafta içinde iade ödemeleri gerçekleştiriyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
