TOKİ 9-15 Şubat kura takvimi ile Kocaeli kura çekimi tarihi netlik kazandı. TOKİ’nin Kocaeli’de gerçekleştireceği kura sonucunda 10 bin 340 konutun hak sahipleri belirlenecek. Kentin Kocaeli Merkez (Başiskele, İzmit, Kartepe) başta olmak üzere, Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze, Körfez ilçelerinde konut inşa edilecek. Kocaeli kurası için başvurularını yapan vatandaşları kapsayan isim listesi, TOKİ’nin web sitesinden yayımlandı. Bu kapsamda “TOKİ Kocaeli kurası hangi gün, saat kaçta, nerede yapılacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...