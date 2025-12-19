Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ konutları hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut ilçe dağılımı nasıl?

        TOKİ konutları hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut ilçe dağılımı nasıl?

        TOKİ 500 bin sosyal konutun hangi il ve ilçelere yapılacağı belli oldu. Dev proje için başvurular 19 Aralık tarihinde sona erdi. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar konutların yapılacağı ilçelere gözlerini çevirdi. İşte, TOKİ 500 bin sosyal konutun inşa edileceği ilçeler listesi

        Giriş: 19.12.2025 - 17:43 Güncelleme: 19.12.2025 - 17:43
        1

        Türkiye genelinde başlatılan 500 bin sosyal konut hamlesi başvurular sona erdi.. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yılın başında valiliklere gönderdiği talimatın ardından illerde uygun alanlar tek tek belirlendi. Proje kapsamında, modern ve afetlere dayanıklı standartlarda 1+1 ve 2+1 daireler vatandaşlara sunulacak. Peki TOKİ konutları hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut ilçe dağılımı nasıl?

        2

        İSTANBUL, ANKARA, ANTALYA VE DİĞER İLLERDE TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?

        TOKİ 500 bin konutun yapılacak ilçeler belli oldu. Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek.

        Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.

        En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

        EN FAZLA HANGİ İLE KONUT YAPILACAK?

        Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

        İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

        3

        Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

        Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.

        4

        TOKİ EVLERİ İL VE İLÇELERİ İLE SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ

