Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ konutlarının yapılacağı il ve ilçeler listesi: TOKİ 500 bin sosyal konut dağılımı nasıl olacak?

        TOKİ konutlarının yapılacağı il ve ilçeler listesi: TOKİ 500 bin sosyal konut dağılımı nasıl olacak?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından TOKİ konutlarının yapılacağı il ve ilçeler belli oldu. 19 Aralık'ta banka veya e devlet aracılığıyla başvurularını sona erdiren vatandaşlar 1+1, 2+1 evlerin inşaatının nerelere yapılacağını sorguluyor. 55, 65, 80 metrekare evlerin peşinat ve aylı taksit ödeme planı açıklandı. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut dağılımı nasıl olacak, hangi ilçelere konut yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2025 - 09:46 Güncelleme: 21.12.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ evleri İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok ilimizde yapılacak. İlçe ilçe TOKİ 500.000 konut dağılımı haritası da tüm detaylarıyla yayınlandı. Kategorilere ayrılan başvuru sürecinde 55, 65, 80 metrekare 1+1 ve 2+1 örnek daireler de görüntülendi. İşte, 2025 2026 TOKİ konutlarının yapılacağı ilçeler ve detayları

        2

        İSTANBUL, ANKARA, BURSA VE DİĞER İLLERDE TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?

        TOKİ 500 bin konutun yapılacak ilçeler belli oldu. Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek.

        Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.

        En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

        Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

        3

        İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

        Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

        Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.

        4

        TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

        Konutlar, 1+1 (55 m²), 2+1 (65 m²) ve 2+1 (80 m²) tiplerinde olacak ve satış fiyatları bölgeye göre değişiklik gösteriyor.

        TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK, NE KADAR SÜREDE BİTECEK?

        Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında ilgili kanallardan tamamlandı. Şimdi sıra kura çekimi sürecinde.

        İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

        5

        TOKİ EVLERİ İL VE İLÇELERİ İLE SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Yerel şiddetli sağanak! Sel ve su baskını riski!
        Yerel şiddetli sağanak! Sel ve su baskını riski!
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Mezarlığa park etmiş otomobilde iki genç ölü bulundu
        Mezarlığa park etmiş otomobilde iki genç ölü bulundu
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu