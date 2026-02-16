Canlı
        TOKİ Konya kurasına katılacak isimler belli oldu! Konya TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Konya konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi 

        TOKİ Konya kurasına katılacak isimler belli oldu! İşte TOKİ Konya konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi 

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Konya'da 1+1 ve 2+1 tipinde toplam 15 bin 200 konut inşa edilecek. TOKİ Konya kura sonuçları bu hafta yapılacak çekiliş sonrası erişime açılacak. Geri sayım devam ederken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini yayımladı. Böylece TOKİ Konya kurasına katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Ayrıca ''TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları da yanıt buldu. İşte, 2026 TOKİ Konya konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 12:15 Güncelleme: 16.02.2026 - 12:15
        1

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında en çok konutun inşa edileceği illerden biri olan Konya’da yapılacak çekilişin tarihi ve saati merak ediliyor. Bu kapsamda ‘’TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’’ soruları yanıt arıyor. Geri sayım sürerken konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin isim listesi erişime açıldı. Böylece Konya’nın Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek 15 bin 200 konut için kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ Konya konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi…

        2

        TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Konya kura çekimi, 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11:30’da başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Konya kura çekiliş töreni, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KONYA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Konya’nın Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde toplam 15 bin 200 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Meram, Karatay, Selçuklu) 9370

        Ahırlı 71

        Akören 94

        Akşehir 500

        Altınekin 157

        Beyşehir 450

        Bozkır 150

        Cihanbeyli 300

        Çeltik 47

        Çumra 200

        Derbent 47

        Derebucak 60

        Derebucak Gencek 40

        Doğanhisar 150

        Emirgazi 94

        Ereğli 500

        Güneysınır 94

        Hadim 30

        Halkapınar 94

        Hüyük 90

        Hüyük Selki 97 (Başvuru az olduğundan kura çekilmeyecektir)

        Ilgın 300

        Kadınhanı 300

        Karapınar 300

        Karatay İsmil 100

        Kulu 300

        Meram Sefaköy 200

        Sarayönü 250

        Seydişehir 500

        Taşkent Balcılar 73 (Başvuru az olduğundan kura çekilmeyecektir)

        Taşkent Çetmi 51 (Başvuru az olduğundan kura çekilmeyecektir)

        Yalıhüyük 22

        Yunak 94

        5

        TOKİ KONYA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Konya'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ KONYA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ KONYA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        Konya'nın Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ KONYA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Konya kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        8

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        9

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
