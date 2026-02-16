TOKİ Konya kurasına katılacak isimler belli oldu! İşte TOKİ Konya konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Konya'da 1+1 ve 2+1 tipinde toplam 15 bin 200 konut inşa edilecek. TOKİ Konya kura sonuçları bu hafta yapılacak çekiliş sonrası erişime açılacak. Geri sayım devam ederken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini yayımladı. Böylece TOKİ Konya kurasına katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Ayrıca ''TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları da yanıt buldu. İşte, 2026 TOKİ Konya konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında en çok konutun inşa edileceği illerden biri olan Konya’da yapılacak çekilişin tarihi ve saati merak ediliyor. Bu kapsamda ‘’TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’’ soruları yanıt arıyor. Geri sayım sürerken konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin isim listesi erişime açıldı. Böylece Konya’nın Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek 15 bin 200 konut için kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ Konya konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi…
TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Konya kura çekimi, 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.
Saat 11:30’da başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda yapılacak.
TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Konya kura çekiliş töreni, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
KONYA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Konya’nın Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde toplam 15 bin 200 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Meram, Karatay, Selçuklu) 9370
Ahırlı 71
Akören 94
Akşehir 500
Altınekin 157
Beyşehir 450
Bozkır 150
Cihanbeyli 300
Çeltik 47
Çumra 200
Derbent 47
Derebucak 60
Derebucak Gencek 40
Doğanhisar 150
Emirgazi 94
Ereğli 500
Güneysınır 94
Hadim 30
Halkapınar 94
Hüyük 90
Hüyük Selki 97 (Başvuru az olduğundan kura çekilmeyecektir)
Ilgın 300
Kadınhanı 300
Karapınar 300
Karatay İsmil 100
Kulu 300
Meram Sefaköy 200
Sarayönü 250
Seydişehir 500
Taşkent Balcılar 73 (Başvuru az olduğundan kura çekilmeyecektir)
Taşkent Çetmi 51 (Başvuru az olduğundan kura çekilmeyecektir)
Yalıhüyük 22
Yunak 94
TOKİ KONYA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Konya'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ KONYA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KONYA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
Konya'nın Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ KONYA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Konya kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.