TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman, başvurular bitti mi?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) kura sonuçları için geri sayım sürüyor. 10 Kasım'da başlayan başvurular devam ediyor. Proje kapsamında 2+1, 1+1 konutlar satışa sunulacak. "Yüzyılın Konut Projesi" ile dar gelirli vatandaşlar 81 ilde uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olması amaçlanıyor. Peki TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman, başvurular bitti mi?
TOKİ kura sonuçları isim isim liste halinde duyurulacak. Kura çekimi canlı noter huzurunda gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile TOKİ konut projesinde şartları ve ödeme planını duyurdu. TOKİ başvuruları, Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Peki TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman, başvurular bitti mi?
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.
TOKİ KURA ÇEKİMİ
Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.
TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?
TOKİ tarafından belirlenen süreç takvimine göre Mart 2027 yılı itibarıyla ilk konutlar teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )
-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.