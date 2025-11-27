Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman, başvurular bitti mi?

        TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman, başvurular bitti mi?

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) kura sonuçları için geri sayım sürüyor. 10 Kasım'da başlayan başvurular devam ediyor. Proje kapsamında 2+1, 1+1 konutlar satışa sunulacak. "Yüzyılın Konut Projesi" ile dar gelirli vatandaşlar 81 ilde uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olması amaçlanıyor. Peki TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman, başvurular bitti mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 12:38 Güncelleme: 27.11.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ kura sonuçları isim isim liste halinde duyurulacak. Kura çekimi canlı noter huzurunda gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile TOKİ konut projesinde şartları ve ödeme planını duyurdu. TOKİ başvuruları, Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Peki TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman, başvurular bitti mi?

        2

        TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.

        3

        TOKİ KURA ÇEKİMİ

        Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.

        4

        TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?

        TOKİ tarafından belirlenen süreç takvimine göre Mart 2027 yılı itibarıyla ilk konutlar teslim edilmeye başlayacak.

        5

        TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        -18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

        -Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

        -Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )

        -Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

        -Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri