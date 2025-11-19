TOKİ kura sonuçları zaman açıklanacak? TOKİ kura çekimi ne zaman, isim listesi hangi tarihte açıklanacak?
Dar gelirli aileler ev sahibi olmak için TOKİ 500 bin sosyal konut projesinden yararlanmak istiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'nin resmi proje takvimine göre, hak sahibi belirleme kuralarının çekileceği tarihler takip ediliyor. 19 Aralık itibarıyla son bulacak başvurularda hak sahipliği belirleme kurası ile süreç başlayacak. Peki TOKİ kura sonuçları zaman açıklanacak, isim listesi hangi tarihte açıklanacak? İşte, TOKİ kura çekimi takvimi 2025
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 500 bin konut projesi için başvuru süreci 19 Aralık'ta sona erecek. 81 ilde konut yapılacak ve bu konutlar uygun fiyatıyla hak sahiplerine satılacak. TOKİ kura sonuçları için takvim belli oldu. Peki TOKİ kura sonuçları zaman açıklanacak? TOKİ kura çekimi ne zaman, isim listesi hangi tarihte açıklanacak?
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ Hak Sahipliği Kura Çekilişi: 29.12.2025-27.02.2026
Projelerin İhale Edilemeye Başlanması: Kasım 2025 yılı itibarıyla
Konut Belirleme Kurası: Şubat 2026 itibarıyla
Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin İmzalanmaya Başlaması: Şubat 2026 itibarıyla
TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?
TOKİ tarafından belirlenen süreç takvimine göre Mart 2027 yılı itibarıyla ilk konutlar teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?
Hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5000 TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
10 Kasım 2025: TCKN’nin son rakamı “0”,
11 Kasım 2025: Son rakamı “2” ,
12 Kasım 2025: Son rakamı “4” ,
13 Kasım 2025: Son rakamı “6” ,
14 Kasım 2025: Son rakamı “8” olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
Bu aşamanın ardından uygulamada 15 Kasım’dan, 19 Aralık 2025 tarihine kadar ise tüm vatandaşlara e-Devlet üzerinden başvuru imkânı tanınacak. e-Devlet üzerinden son başvuru tarihi 18.12.2025 olarak belirlendi.
e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.