Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 500 bin konut projesi için başvuru süreci 19 Aralık'ta sona erecek. 81 ilde konut yapılacak ve bu konutlar uygun fiyatıyla hak sahiplerine satılacak. TOKİ kura sonuçları için takvim belli oldu. Peki TOKİ kura sonuçları zaman açıklanacak? TOKİ kura çekimi ne zaman, isim listesi hangi tarihte açıklanacak?