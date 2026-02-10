TOKİ kura takvimi 9-15 Şubat 2026: Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Geride kalan 6 haftada 50 ilin kurası çekildi ve toplam 177 bin konutun hak sahibi belirlendi. Şimdi gözler yeni haftanın TOKİ kura takvimine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında 7 şehirde kura çekimi yapılacağını açıkladı. Peki, bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak? İşte 9-15 Şubat 2026 il il TOKİ kura tarihleri, saatleri ve sonuç sorgulama ekranı.
Yüzyılın Konut Projesi’nde hak sahipliği belirleme kurası tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kurası çekilecek illeri haftalık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. TOKİ kura sonuçları da yayımlanan takvim doğrultusunda il il açıklanıyor. Yeni haftanın TOKİ kura takvimi belli oldu. 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında toplam 7 şehirde kura heyecanı yaşanacak. Peki, bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak? İşte 9-15 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi ve sonuç sorgulama ekranı.
YÜZYILIN KONUT PROJESİ’NDE BUGÜNE KADAR 50 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 6 hafta geride kaldı.
29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, 7 Şubat Cumartesi günü Kırıkkale’de 1736, Yalova'da 1805 konutun kura çekimiyle devam etti.
29 Aralık 2025-8 Şubat 2026 tarihleri arasında; Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale ’da kuralar çekildi. Böylece 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenmiş oldu.
YENİ HAFTADA 7 İLDE 25 BİN 985 KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında 7 ilde 25 bin 985 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek.
BAKAN KURUM: TAKVİM TIKIR TIKIR İŞLİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 9-15 Şubat 2026 haftasının kura çekim takvimini paylaştı.
Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda ‘’Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik; şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz!
Yüzyılın Konut Projesi’nde takvim tıkır tıkır işliyor!
50 ilimizde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik.
Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız.
Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız! Ev Sahibi Türkiye’’ ifadelerini kullandı.
9-15 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU
Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir kura tarihleri belli oldu.
Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan takvime göre;
9 Şubat Pazartesi Yozgat’ta 2 bin 858 ve Kütahya’da 3 bin 592,
10 Şubat Salı Bilecik’te 1419,
11 Şubat Çarşamba Çankırı’da 1753,
12 Şubat Perşembe Bolu’da 1950,
13 Şubat Cuma Tekirdağ’da 6 bin 865 ve Balıkesir’de 7 bin 548 konutun hak sahipleri belirlenecek.
Böylece 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek.
15 Şubat’ta kurası çekilen il sayısı 57’ye hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111’e yükselecek.
İL İL KURA TARİHLERİ VE SAATLERİ
YOZGAT
Tarih: 9 Şubat 2026 Pazartesi
Saat: 11:00
Yer: Yozgat Valiliği Konferans Salonu
KÜTAHYA
Tarih: 9 Şubat 2026 Pazartesi
Saat: 11:00
Yer: Hezar Dinari Kültür Merkezi
BİLECİK
Tarih: 10 Şubat 2026 Salı
Saat: 11:00
Yer: Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
ÇANKIRI
Tarih: 11 Şubat 2026 Çarşamba
Saat: 11:00
Yer: Çankırı Valiliği Sosyal Tesis Toplantı Salonu
BOLU
Tarih: 12 Şubat 2026 Perşembe
Saat: 11:00
Yer: Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu
TEKİRDAĞ
Tarih: 13 Şubat 2026 Cuma
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
BALIKESİR
Tarih: 13 Şubat 2026 Cuma
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Proje kapsamında en fazla konut İzmir, Ankara ve İstanbul'da inşa edilecek. Bu sebeple İzmir, Ankara ve İstanbul'un kura tarihleri merak ediliyor.
Ancak TOKİ İzmir, Ankara ve İstanbul kura tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.