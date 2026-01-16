Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ TARİHİ VE SAATİ 2026: TOKİ Malatya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Malatya kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        TOKİ Malatya kura çekimi tarihi ve saati 2026: TOKİ Malatya kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde kura maratonu devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, bu hafta sonu Malatya'da kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda yapılacak kura ile 9659 konut için asil ve yedek listeler belirlenecek. Geri sayım sürerken TOKİ Malatya kura çekimi tarihi ve saati araştırılmaya başlandı. Peki, TOKİ Malatya kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nerede yapılacak? İşte 2026 TOKİ Malatya kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 21:02 Güncelleme: 16.01.2026 - 21:02
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun hak sahipleri il il belirleniyor. Takvime göre, sırada Erzurum ve Malatya var. Şehrin sakinleri tarafından heyecanla beklenen TOKİ Malatya kura çekimi tarihi ve saati açıklandı. Şehirde inşa edilecek 9 bin 659 konutun sahiplerini bulacağı kura, bu hafta sonu noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Malatya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, 2026 TOKİ Malatya kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki…

        2

        TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Malatya kura çekimi, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak.

        Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Kemal Sunal Konferans Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ MALATYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Malatya kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Malatya kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        MALATYA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Malatya’nın Merkez (Battalgazi, Yeşilyurt), Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde toplam 9 bin 659 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Battalgazi, Yeşilyurt) 8500

        Akçadağ 150

        Arapgir 30

        Arguvan 50

        Darende 65

        Doğanşehir 300

        Doğanyol 40

        Hekimhan 300

        Kale 75

        Kuluncak

        Yazıhan 79

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
