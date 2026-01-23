TOKİ Manisa kura çekimi canlı izle ekranı 2025: TOKİ Manisa kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bugün Manisa'da hak sahipliği belirleme kurası çekilecek. Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek kura ile 7 bin 459 konutun hak sahipleri belirlenecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar, ''TOKİ Manisa kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası TOKİ Manisa kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ'nin resmi adresi üzerinden erişime açılacak. İşte 23 Ocak 2026 TOKİ Manisa kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün kurası çekilecek illerden biri Manisa olacak. Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek çekiliş, TOKİ Manisa kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. 7 bin 459 konut için çekilen TOKİ Manisa kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi adresi üzerinden soegulanabilecek. İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Manisa kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 11:00’de başlayacak.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu’nda yapılacak.
TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Manisa kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Manisa kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
MANİSA'NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Manisa'nın Merkez (Şehzadeler, Yunusemre), Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu ilçelerinde toplam 7 bin 459 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Şehzadeler, Yunusemre) 3500
Akhisar 1000
Alaşehir 200
Demirci 200
Gölmarmara 110
Gördes 100
Kırkağaç 49
Kula 350
Salihli 500
Saruhanlı 120
Selendi 100
Soma 250
Turgutlu 750
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.