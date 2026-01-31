TOKİ Nevşehir kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Nevşehir kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut kura takvimi ile Nevşehir kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. Nevşehir'de inşa edilecek 2 bin 368 konut için hak sahibi belirleme kurası 31 Ocak 2026 Cumartesi bugün çekilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonrası TOKİ Nevşehir kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Nevşehir kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 31 Ocak 2026 TOKİ Nevşehir kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama linki...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bugün Nevşehir projeleri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak çekiliş sonrası TOKİ Nevşehir kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. İşte, 31 Ocak 2026 TOKİ Nevşehir kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası…
TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Nevşehir kura çekimi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.
Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek.
TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Nevşehir kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ NEVŞEHİR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Nevşehir kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ NEVŞEHİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ NEVŞEHİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
NEVŞEHİR’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Nevşehir’in Merkez, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp ilçelerinde toplam 2 bin 368 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 600
Merkez Göreme 300
Merkez Kavak 94
Merkez Kaymaklı 50
Merkez Sulusaray 43
Acıgöl 100
Acıgöl Karapınar 101
Avanos 189
Avanos Özkonak 79
Avanos Kalaba 50
Avanos Türkeli (Çalış) 63
Derinkuyu 120
Gülşehir 200
Hacıbektaş 100
Kozaklı 100
Ürgüp 100
Ürgüp (Ortahisar) 79
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.