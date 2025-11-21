TOKİ ödeme planı 2025: TOKİ aylık ödeme planı nasıl, 1+1 ve 2+1 evler ne kadar, kaç taksit, peşinat kaç TL?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru süreci 19 Aralık'ta tamamlandı. Projede ilk kura çekimi 29 Aralık 2025 tarihinde yapılacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Böylece 81 ilde inşa edilecek 1+1 ve 2+1 konutların hak sahipleri belli olacak. 55 metrekarelik 1+1 ile 65 ve 80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatları ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklılık gösteriyor. Peki, İstanbul ve Anadolu'da TOKİ aylık ödeme planı nasıl, taksit ve peşinat ödemesi ne kadar? İşte, 1+1 ve 2+1 TOKİ ödeme planı ve taksit/peşinat tutarı hakkında merak edilenler...
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI SONA ERDİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuru süreci tamamlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsayan projeye başvurular, 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 17.00'de sona erdi.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI | TAKSİT TUTARI NE KADAR?
Kampanya kapsamında evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Evler yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Konut fiyatları ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Taksitler İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN 1+1 VE 2+1 TOKİ EVLERİ ÖDEME PLANI
Anadolu illerinde inşa edilecek TOKİ konutları için ödeme planı açıklandı. Buna göre;
55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olacak. 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle satışa sunulacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olacak. 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle satışa sunulacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olacak. 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak.
İSTANBUL İÇİN 1+1 VE 2+1 TOKİ EVLERİ ÖDEME PLANI
55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olacak. 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle satılacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olacak. 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle satılacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olacak. 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut taksit ödemeleri, sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecek. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecek.
TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER İLLERDE TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?
Projede, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alınarak konut sayıları belirlendi.
Bu kapsamda en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı şöyle:
"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."
En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.