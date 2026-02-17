TOKİ ödeme planı 2026: TOKİ sosyal konut 1+1 ve 2+1 peşinat ödemeleri hangi tarihte yapılacak?
TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura sürecinin ilerlemesiyle birlikte hak sahipleri için ödeme ve sözleşme takvimi gündemin ilk sırasına yerleşti. 81 ilde hayata geçirilecek projede 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânıyla satışa sunuluyor. Kura sonucunda ismi belirlenen kişiler şimdi "TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak, ilk taksit hangi tarihte ödenecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 500 bin sosyal konut projesine dair ödeme planı ve merak edilen ayrıntılar…
Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura heyecanı sürerken, gözler bu kez sözleşme ve ödeme sürecine çevrildi. 55, 65 ve 80 metrekarelik konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle satışa çıkarılırken, İstanbul ve diğer iller için farklılaşan taksit tutarları da netleşmeye başladı. Hak sahipleri, sözleşme imza tarihleri ile ilk taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte TOKİ sosyal konut projesinde ödeme takvimi ve şartlara ilişkin detaylar…
TOKİ ÖDEME PLANI 2026 NASIL OLACAK?
Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.