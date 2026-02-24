Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ ÖDEME TAKVİMİ 2026: TOKİ ödeme şartları ile TOKİ peşinat ve aylık ödemeleri ne kadar, ödemeler ne zaman başlayacak?

        TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? TOKİ aylık ödemeleri ne kadar?

        TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura süreci ile birlikte yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye genelinde 81 ili kapsayan dev projede hak sahibi olan vatandaşlar şimdi sözleşme imza tarihleri ve ödeme planına odaklandı. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle satışa sunulan 1+1 ve 2+1 daireler için "Sözleşmeler ne zaman imzalanacak, ilk taksit hangi ay başlayacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte TOKİ sosyal konut projesinde ödeme sürecine dair merak edilen ayrıntılar…

        1

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura sonuçlarının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. 55, 65 ve 80 metrekarelik konutlar için belirlenen yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade modeli kapsamında hak sahipleri sözleşme imza sürecini bekliyor. İstanbul başta olmak üzere illere göre değişiklik gösterebilen taksit tutarları netleşirken, ilk ödeme tarihine ilişkin araştırmalar hız kazandı. İşte TOKİ sosyal konut projesinde sözleşme ve taksit sürecine ilişkin son bilgiler…

        2

        TOKİ ÖDEME PLANI 2026 NASIL OLACAK?

        Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        3

        İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI

        İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

        4

        İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        5

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

