TOKİ Ordu kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Ordu kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde kuralar devam ediyor. 5000 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında bugün kurası çekilecek illerden biri Ordu olacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası ile Ordu'da inşa edilecek toplam 3 bin 334 konut için asil ve yedek listeler belirlenecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Ordu kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Ordu TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? İşte 30 Ocak 2026 TOKİ Ordu kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama linkleri...
TOKİ Ordu kura çekimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile Merkez (Altınordu), Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ünye ilçelerinde inşa edilecek toplam 3 bin 334 konutun hak sahipleri belirlenecek. TOKİ Ordu kura sonuçları aynı gün içinde erişime açılacak. Peki, Ordu TOKİ kura çekilişi nereden izlenir? İşte, 30 Ocak 2026 TOKİ Ordu kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri…
TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Ordu kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
Saat 11.00’de başlayacak çekiliş, Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.
TOKİ ORDU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Ordu kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Ordu kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
ORDU’NUN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Ordu’nun Merkez (Altınordu), Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ünye ilçelerinde toplam 3 bin 334 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Altınordu) 1500
Aybastı 76
Çamaş 39
Çatalpınar 77
Çaybaşı 31
Fatsa 750
Gölköy 100
Gülyalı 50
Gürgentepe 52
Kabadüz 79
Korgan 80
Ünye 500
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.