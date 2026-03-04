Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ para iadesi: TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti ne zaman iade edilecek, nereye yatırılacak? TOKİ başvuru parası iadesi sorgulama

        TOKİ para iadesi nereden alınır? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?

        TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında kura çekimlerinde sona geliniyor. Bugüne kadar 70'ten fazla ilde yapılan kuralar sonucunda 300 binden fazla konutun hak sahipleri belirlendi. Kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan ya da başvurusu kabul edilmeyen vatandaşlar, TOKİ para iadesi sürecini araştırıyor. Peki, TOKİ 5 bin TL başvuru ücretini ne zaman iade edecek, nereye yatırılacak? İşte tüm detaylar...

        TOKİ tarafından yürütülen 500 bin konut projesinde kuralar tamamlanmaya devam ediyor. Aralık ayından bu yana yapılan kura çekimleri ile 300 binden fazla konutun hak sahipleri belli oldu. Kura sürecinin ardından hak sahibi olamayan vatandaşlara, para iadesi yapılacak. 5 bin TL olan başvuru ücreti iade süreci araştırmaları hız kazandı. Bu kapsamda "TOKİ başvuru parası ne zaman, nereye iade edilecek, para iadesi nasıl alınır?" sorularının cevabı haberimizde...

        2

        TOKİ PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesine başvuran ancak kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara, yatırdıkları başvuru bedeli geri ödenecek.

        Ayrıca gelir kriterini sağlamadığı tespit edilen, başvurduğu ilde ikamet şartını karşılamayan ya da üzerine kayıtlı konut bulunduğu için başvurusu geçersiz sayılan kişiler de ücret iadesinden yararlanabilecek.

        3

        TOKİ 5 BİN TL BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN?

        TOKİ başvuru ücretini geri ödeme süreci, kura sonuçlarının netleşmesinin ardından ilan edilen takvime göre başlatılıyor.

        Kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte iade işlemleri devreye alınıyor ve TOKİ’nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla ödemeler en geç 5 iş günü içinde hesaplara yatırılıyor.

        4

        TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILACAK?

        TOKİ başvurusu sırasında ödenen 5 bin TL’lik bedel, başvuru esnasında kullanılan banka hesabına otomatik olarak yatırılabiliyor. Dileyen vatandaşlar ise ilgili bankanın ATM’lerinden “kartsız işlem” menüsünü kullanarak T.C. kimlik numarasıyla iadelerini çekebiliyor. Bazı bankalar internet şubesi ya da mobil uygulama üzerinden de iade talebi oluşturulmasına imkan tanıyor.

        Başvurularını e-Devlet Kapısı veya Emlak Konut sistemi üzerinden yapanlar ise, ilgili platformlardaki iade bölümüne IBAN bilgilerini girerek ücretin doğrudan banka hesaplarına aktarılmasını sağlayabiliyor.

