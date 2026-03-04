TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILACAK?

TOKİ başvurusu sırasında ödenen 5 bin TL’lik bedel, başvuru esnasında kullanılan banka hesabına otomatik olarak yatırılabiliyor. Dileyen vatandaşlar ise ilgili bankanın ATM’lerinden “kartsız işlem” menüsünü kullanarak T.C. kimlik numarasıyla iadelerini çekebiliyor. Bazı bankalar internet şubesi ya da mobil uygulama üzerinden de iade talebi oluşturulmasına imkan tanıyor.

Başvurularını e-Devlet Kapısı veya Emlak Konut sistemi üzerinden yapanlar ise, ilgili platformlardaki iade bölümüne IBAN bilgilerini girerek ücretin doğrudan banka hesaplarına aktarılmasını sağlayabiliyor.