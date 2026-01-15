Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ RİZE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2026 TOKİ Rize kurası canlı nereden izlenir? 2 bin 42 konut TOKİ Rize kura sonuçları sorgulama ekranı

        TOKİ Rize kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Rize kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları devam ediyor. Açıklanan takvime göre bugün Artvin ve Rize illeri için kura çekilişi yapılacak. Noter huzurunda yapılacak kura ile Rize'de inşa edilecek toplam 2 bin 42 konut için asil ve yedek listeler belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Rize kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Rize kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak, nereden izlenir? İşte 15 Ocak 2026 TOKİ Rize kura çekimi canlı izle ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 13:40 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipleri il il belirleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Artvin ve Rize illeri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ Rize kurası ile Merkez, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 42 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Rize kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Rize kura çekilişi nereden izlenir? İşte, TOKİ Rize kura çekimi canlı izle ekranı…

        2

        TOKİ RİZE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Rize kura çekimi, 15 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

        Saat 14.00'te başlayacak çekiliş, İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde yapılacak.

        3

        TOKİ RİZE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Rize kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ RİZE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Rize kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        RİZE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Rize’nin Merkez, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde toplam 2 bin 42 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 850

        Merkez Kendirli 40

        Merkez Muradiye 50

        Ardeşen 250

        Çayeli 250

        Derepazarı 40

        Fındıklı 100

        Güneysu 69

        Hemşin 24

        İkizdere 89

        Kalkandere 80

        Pazar 200

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
