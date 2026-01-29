TOKİ Samsun kura tarihi açıklandı! 2026 TOKİ Samsun kura sonuçları ve isim listesi
TOKİ'nin 500 bin sosyal konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Samsun için yürütülen çalışmalar yeni bir aşamaya girdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, Samsun merkez ve ilçelerinde yapılacak sosyal konutlar için kura heyecanı başladı. Ev sahibi olma umuduyla başvuru yapan binlerce vatandaş, hak sahiplerini belirleyecek kura tarihine ve sonuçların açıklanacağı takvime odaklandı. İşte detaylar...
Samsun TOKİ için başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler kura çekimine çevrilirken, Samsun genelinde başvuru yapan vatandaşlar “Kura ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. TOKİ’nin açıkladığı takvim, kentte büyük bir merakla takip ediliyor. Detaylar haberimizde...
TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Samsun için planlanan kura çekimi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü Şehit Ömer Halis Demir Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekilişi saat 12:00'de başlayacak.
Çekilişin ardından kent genelinde inşa edilecek 6 bin 397 konutun hak sahipleri netleşmiş olacak.
1) TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)
2) E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.