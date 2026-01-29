Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        TOKİ Samsun kura tarihi açıklandı! 2026 TOKİ Samsun kura sonuçları ve isim listesi

        TOKİ'nin 500 bin sosyal konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Samsun için yürütülen çalışmalar yeni bir aşamaya girdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, Samsun merkez ve ilçelerinde yapılacak sosyal konutlar için kura heyecanı başladı. Ev sahibi olma umuduyla başvuru yapan binlerce vatandaş, hak sahiplerini belirleyecek kura tarihine ve sonuçların açıklanacağı takvime odaklandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 17:55 Güncelleme: 29.01.2026 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Samsun TOKİ için başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler kura çekimine çevrilirken, Samsun genelinde başvuru yapan vatandaşlar “Kura ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. TOKİ’nin açıkladığı takvim, kentte büyük bir merakla takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

        2

        TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

        TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Samsun için planlanan kura çekimi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü Şehit Ömer Halis Demir Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekilişi saat 12:00'de başlayacak.

        Çekilişin ardından kent genelinde inşa edilecek 6 bin 397 konutun hak sahipleri netleşmiş olacak.

        3

        1) TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)

        2) E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında